Rusya açıkladı: 147 binden fazla insanı kapsayacak

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Konashenkov, Rusya Savunma Bakanlığı ve Suriye muhalefetinin Kuzey Humus‘ta “gerilimi düşürme bölgesi” oluşturmaya karar verdiklerini bildirdi.

Konashenkov, bölgedeki ateşkesin bugün yürürlüğe gireceğini ve 147.000'den fazla insanın yaşadığı 84 yerleşimi kapsayacağını söyledi. Mısır yerel basınında yapılan açıklamada ise, Kahire’nin Moskova ve Suriye toplantılarına ev sahipliği yapacağı belirtildi.