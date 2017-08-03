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Rusya açıkladı: 147 binden fazla insanı kapsayacak

Rusya tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı ve Suriye muhalefetinin Kuzey Humus‘ta 'gerilimi düşürme bölgesi' oluşturmaya karar verdiklerini açıklandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 22:10
Rusya açıkladı: 147 binden fazla insanı kapsayacak

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Konashenkov, Rusya Savunma Bakanlığı ve Suriye muhalefetinin Kuzey Humus‘ta “gerilimi düşürme bölgesi” oluşturmaya karar verdiklerini bildirdi.

Konashenkov, bölgedeki ateşkesin bugün yürürlüğe gireceğini ve 147.000'den fazla insanın yaşadığı 84 yerleşimi kapsayacağını söyledi. Mısır yerel basınında yapılan açıklamada ise, Kahire’nin Moskova ve Suriye toplantılarına ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 22:10
  1. rusya
  2. suriiye muhalefet
  3. suriye
  4. kuzey humus
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