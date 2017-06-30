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Rusya, AB'ye karşı yaptırımları uzattı

Rusya, AB'nin uyguladığı yaptırımlarına karşılık yürürlüğe koyduğu "karşı yaptırımları" 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzattı.

30 Haziran 2017 Cuma 16:06
Rusya, AB'ye karşı yaptırımları uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) uyguladığı yaptırımların 2019'a kadar uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya, AB'nin Ukrayna'daki tutumu ve Kırım'ın ilhakı nedeniyle uyguladığı yaptırımlarına karşılık yürürlüğe koyduğu "karşı yaptırımları", 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatmış oldu.

AB, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle Rusya'nın belirli sektörlerine yönelik uygulanan ekonomik yaptırımların, 1 Ocak 2018'e kadar uzatılması kararı almıştı.

Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Rusya ise AB'nin yaptırımlarına karşılık bu ülkelere bazı sektörel kısıtlamalar uyguluyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 16:06
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  2. Rusya
  3. Ukrayna
  4. Kırım
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