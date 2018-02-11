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Rusya'dan ABD'ye rest: Silah yerleştirmeye devam...

Rusya Devlet Duması Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, ABD'nin, Rusya’nın Kaliningrad Oblastı’nda İskender füze komplekslerini yerleştirmesine ilişkin açıklamasını yorumladı. Şvıtkin, Rusya'nın gerekli gördüğü bölgelere silah yerleştirmeye devam edeceğini söyledi.

11 Şubat 2018 Pazar 11:47
Rusya'dan ABD'ye rest: Silah yerleştirmeye devam...

ABD Savunma Bakanlığı Resmi Sözcüsü Johnny Michael, İskender’in Kaliningrad’da kullanılmasının ABD ve Rusya arasındaki hiçbir ikili anlaşmayı ihlal etmediğini, fakat Rusya ve komşu ülkeler arasındaki krizi artırdığını ifade etti.

Şvıtkin, ABD’nin Rusya sınırlarında füze savunma sistemlerini yerleştirmesini krizin artmasına neden olan eylemler olarak adlandırdı ve Rusya’nın gerekli olan her yerde silahlarını yerleştirmeye devam edeceğini söyledi.

Şvıtkin, RT’ye yaptığı açıklamada, ''İskender füze sistemleri bizim devletimizin ve müttefiklerimizim çıkarlarını koruyor. Biz bunları ve buna benzer silahları sınırlarımızı güçlendirmek ve ABD'nin bizim topraklarımıza yakın yerlerde füze savunma sistemleri ve askeri üsleri kurarak bozmaya çalıştığı dengeyi korumak için gerekli her yerde kullanacağız'' dedi.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 11:47
  1. Rusya
  2. ABD

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