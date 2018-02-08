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Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...

Rus Dışişleri, ABD savaş uçaklarının kendi sınırlarında telsizlerini kapatarak dolaştığını belirtti.

08 Şubat 2018 Perşembe 17:26
Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve YPG’nin Deyr ez Zor yakınlarında Esed rejimi yanlısı güçlerle çatışmasını eleştirdi.

Rejim yanlısı güçlerin DAEŞ karşıtı operasyon için keşfe çıktığını belirten Moskova, milislerin bu durumu kendilerine bildirmediğini öne sürdü.

Açıklamada, "Son olaylar ABD'nin, Suriye'deki yasa dışı varlığını sürmesinin sebebinin DAEŞ'le mücadele etmek değil, sadece Suriye'ye ait olan ekonomik varlıkları ele geçirip elinde tutmak olduğunu bir defa daha gösterdi" ifadelerine yer verildi.

Rus Dışişleri, ABD savaş uçaklarının kendi sınırlarında telsizlerini kapatarak dolaştığını da belirtti.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında çatışan milisler, gece Deyrizor'da terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki enerji sahalarına ilerlemek istemişti. ABD’li yetkililer, yoğun hava saldırılarıyla karşılık verdikleri milislerden en az 100’ünün öldürüldüğünü açıklamıştı.

"ABD'nin güvenlik bölgesi DAEŞ'i gizliyor"

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, ABD'nin Suriye'de kurduğu güvenlik bölgesinin DAEŞ militanlarının hükümet güçlerinden gizlenmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Zaharova, "ABD'nin Suriye'nin güneyindeki Tanf kırsalında kendi üssü etrafında tek taraflı olarak kurduğu 55 kilometrelik güvenlik bölgesi, DAEŞ'in geri kalan militanları tarafından kullanılıyor. Militanlar, bu geniş bölgede Suriye hükümet güçlerinden gizlenme, burada gruplaşma ve çöl bölgelerine yeniden sızmak için silahlanma imkanı buluyor" dedi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 17:26
  1. Rusya Dışişleri Bakanlığı
  2. ABD

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