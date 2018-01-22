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Rusya ABD'ye patladı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuna ilişkin olarak, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunduklarını belirtti.

22 Ocak 2018 Pazartesi 14:57
Rusya ABD'ye patladı!

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Moskova yönetiminin Türkiye'nin Afrin harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kremlin'den yapılan açıklamada ABD'nin Suriye'deki hareketleri için 'provokasyon' denildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'nin yürüttüğü Afrin operasyonu konusunda Türkiye ve Suriye ile iletişim halinde olduklarını söyledi. Peskov, ABD'nin Suriye'de provokasyon yaptığını söyledi.

Peskov, ABD'ye yönelik yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki eylemleri için, "ABD ya provokasyon yapıyor ya da durumu anlama eksikliği gösteriyor" dedi. 

Peskov, Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün 'temel' olduğu yönündeki görüşünü sürdürdüğünü söyledi. 

LAVROV'DAN ABD'YE SERT SÖZLER

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye’nin Türkiye ve Irak sınırında güvenlik gücü kurulmasına yönelik çabalarını eleştirerek, “ABD, Suriye'deki farklı dinamikleri ya kavrayamıyor ya da kasıtlı olarak durumu kışkırtıcı adımlar atıyor.” dedi.

Lavrov, başkent Moskova’da Yemenli mevkidaşı Abdulmelik el-Mihlaf ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Suriye’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD’nin Kürtleri kullanarak Suriye’nin Türkiye sınırını kontrol etmeye çalıştığına işaret eden Lavrov, “ABD, bir süredir Suriye’de geniş bir coğrafyada rejime alternatif bir yönetim yaratmaya çalışıyor. Kendileri ile iş birliği yapanlara ve özellikle de Kürt milislerden oluşan SDG örgütüne modern silahlar temin ediyorlar.” diye konuştu.

Plan kapsamında ABD tarafından Suriye’nin Türkiye ve Irak sınırında güvenlik gücü kurulmasına yönelik de adımlar atıldığını hatırlatan Lavrov, “Sonrasında bu bilgiyi reddetmek için ABD tarafından bazı beceriksiz açıklamalar yapıldı. Ancak bu yapının kurulmasına yönelik faaliyetler devam etti. ABD, Suriye'deki farklı dinamikleri ya kavrayamıyor ya da kasıtlı olarak durumu kışkırtıcı adımlar atıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’yi Suriye’de Kürtlere rejimle temasa geçmemeleri için baskı yapmakla da suçlayan Lavrov, “ABD, Kürt sorununun hassas doğasını ve bölgesel boyutlarını tamamen göz ardı ederek Kürtler arasındaki ayrılıkçılığı aktif bir şekilde teşvik etmeye devam ediyor.” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Kurulunun da taraflı davrandığını savunan Lavrov, “Suriye’deki gelişmeleri ele almak isteyen BM Güvenlik Kurulu, ABD’nin Rakka’daki faaliyetlerini görmemekte ısrar ediyor.” ifadesini kullandı.

Lavrov, önümüzdeki hafta Soçi’de düzenlenmesi beklenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne Kürtlerin de davet edildiğini söyledi. .

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, bir süre önce yaptığı açıklamada, Rusya, İran ve Türkiye’nin, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılım listesi üzerinde anlaştığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 14:57
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  3. Suriye Ulusal Diyalog Kongresi
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