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'Rusya, ABD’nin seçmen kayıt sistemine girdi'

ABD seçimlerini korsan müdahaleye karşı korumakla görevli bir yetkili, Rusların 2016 başkanlık seçimlerinden önce ABD’nin birçok eyaletinde seçmen kayıt sistemine girdiğini iddia etti.

08 Şubat 2018 Perşembe 14:22
'Rusya, ABD’nin seçmen kayıt sistemine girdi'

ABD'de bir televizyon programında konuşan iç siber güvenlik bölüm başkanı Jeanette Manfra, Rusların ABD seçmen kayıt sistemine girmesiyle ilgili bir soruya cevap verirken, gizli bilgileri kamu önünde açıklayamayacağını ancak, Rusların, 2016’da 21 eyaletin seçmen kayıtlarını hedef aldığını ancak bunların az sayıda kısmına gerçekten başarılı bir şekilde girdiklerini iddia etti.

Rusya’nın ABD’nin seçmen kayıt sistemine müdahale ettiği sırada iç güvenlikten sorumlu bakan olan Jeh Johnson, 2016'nın bir uyarı çağrısı olduğunu belirterek, "Şimdi demokrasiye saldırılmadan önce devletin ve eyaletlerin buna karşı bir şey yapması gerekir. Seçmenlerin veri tabanlarının Rus hükumeti tarafından taranıp taranmadığına karar verebiliyoruz" dedi.

ABD’li yetkililer herhangi bir seçmen kayıt listesinin değiştiğine dair bir delil bulunmadığını söyledi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 14:22
  1. ABD
  2. Rusya
  3. ABD başkanlık seçimleri

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