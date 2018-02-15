Rusya: ABD, terör örgütü YPG'ye silah vermeye devam ediyor

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, ABD'nin terör örgütü YPG'ye silah sevk etmeyi sürdürdüğünü ve Türkiye'yi provoke ettiğini belirtti.

'TÜRKİYE'Yİ PROVOKE EDEN ABD'LİLER IRAK ÜZERİNDEN KÜRTLERE YENİ SİLAH KONVOYLARI GÖNDERDİ'

Zaharova, "Türkiye'yi provoke eden ABD'liler, Irak toprakları üzerinden terör örgütü YPG'ye yeni silah konvoyları gönderdi. Buna karşılık Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de YPG'li teröristlere yönelik askeri eylemlerde bulunmaya devam etti" dedi.

Zaharova, Türkiye ile terör örgütü YPG arasındaki çatışmaların şiddetli olduğunu da belirtti.

'ABD, YPG'YLE SURİYE ORDUSUNA KARŞI CEPHE ALIYOR'

Öte yandan Zaharova, ABD'nin terör örgütü YPG'yle birlikte Suriye ordusuna karşı neredeyse açık bir cepheleşme içinde olduğunu kaydetti.