ABD'nin Ukrayna'ya yeni atatığı özel temsilci Kurt Volker, Washington yönetiminin Rusya destekli muhaliflere karşı yürütülen savaşa destek olmak için ülkeye silah göndermeyi düşündüğünü söyledi.

BBC'ye konuşan Volker, Ukrayna hükümetine bağlı güçleri silahlandırmanın Moskova yönetiminin konuya yaklaşımını değiştirebileceğini söyledi.

Böyle bir hareketin provakatif olarak kabul edilememesi gerektiğini belirten Volker, "Savunma silahları, Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olabilir. Örneğin tanklara karşı etkili olabilir ve Rusya'nın Ukrayna'yı tehdit etmesini durdurabilir" ifadelerini kullandı.

Volker, Ukrayna'nın doğusunda barışın sağlanması için Rusya ile stratejik diyalog kurulması gerektiğini belirtti.

ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker'ın sözlerine Rsuay'dan cevap gecikmedi. BBC'ye konuşan Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov, "Daha önce de söylediğimiz gibi, ayrılık hattında tansiyonu arttıracak hareketler zaten karışık olan durumu daha da provoke edecektir. Bu bizi Ukrayna'nın iç meselesi çözüldüğü zaman daha da uzağa atar." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Ukrayna'nın doğusunda Nisan 2014'ten bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle 10 bin kişi hayatını kaybetti. 1.6 milyon kişi ise göçe zorlandı.