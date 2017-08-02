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Rusya: ABD kapsamlı savaş ilan etti

Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, ABD'nin yeni yaptırımlarıyla Rusya'ya kapsamlı ticaret savaşı ilan ettiğini ifade etti.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 21:48
Rusya: ABD kapsamlı savaş ilan etti

Rusya Başbakanı Medvedev, ABD'nin yeni yaptırımlarıyla Rusya'ya kapsamlı ticaret savaşı ilan ettiğini ifade etti.

Medvedev, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Rusya’ya yönelik yeni yaptırım tasarısının ABD Başkanı tarafından imzalanmasının birkaç sonucu var.

"ABD İLE İLİŞKİLERİMİZİ İYİLEŞTİRME UMUDU KALMADI"

Öncelikle, yeni ABD idaresiyle ilişkilerimizi iyileştirme umudunun sonu geldi.

"TRUMP İDARESİ GÜÇSÜZLÜĞÜNÜ GÖSTERDİ"

Üçüncüsü, Trump idaresi, icra yetkilerini en aşağılayıcı biçimde Kongre’ye devrederek güçsüzlüğünü sergiledi. Bu, ABD siyasi çevrelerindeki güç dengesini değiştiriyor” dedi.

TRUMP YAPTIRIMLARI ONAYLAMIŞTI

ABD Kongresi Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle Moskova'ya yaptırım uygulamak için harekete geçmişti. Kongrenin oylamadan sonra desteğini alan yasa, ABD Başkanı Trump tarafından da onaylandı.

YAPTIRIMLAR NELERİ HEDEF ALIYOR?

Yasa Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle uygulanan Rusya'ya yaptırımları sıkılaştırıyor. Diğer yandan 2016'daki başkanlık seçimine müdahale ettiği iddiasıyla Rusya'ya yeni yaptırımlar da getiriyor.

Yasa Rusya'nın demiryolu, gemicilik, metal ve madencilik gibi kilit sektörlerini de hedef alıyor.

Yasanın yürürlüğe girmesi durumunda Rusya'daki petrol şirketleriyle iş yapan şirketlere de kısıtlamalar gelecek.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 21:48
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