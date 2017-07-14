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Rusya: ABD, hiçbir görevlimize izin vermiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD'nin, geçen aralık ayında ülkeden sınır dışı edilen Rus diplomatların yerine görevlendirilen diplomatlara vize vermediğini açıkladı.

14 Temmuz 2017 Cuma 16:40
Rusya: ABD, hiçbir görevlimize izin vermiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova'da düzenlenen basın toplantısında, Washington yönetiminin Rus diplomatların sınır dışı edilmesine yönelik kararı geri almadığını belirtti.

ABD tarafından sınır dışı edilen 35 diplomatın yerine yeni diplomatların görevlendirildiğini anlatan Zaharova, "Ancak ABD, yeni görevlendirilen Rus diplomatlara da vize vermeyi reddediyor." ifadesini kullandı.

ABD yönetimi tarafından geçen aralık ayında alınan kararla, ülkedeki bazı Rus diplomatik mülklere erişim engellenmiş ve 35 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Thomas Shannon arasında 17 Temmuz'da Washington'da yapılacak görüşmede diplomatik mülklere ve sınır dışı edilen diplomatlara ilişkin gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 16:40
  1. Moskova
  2. Rusya Dışişleri Bakanlığı
  3. Sergey Ryabkov
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