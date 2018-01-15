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Rüşvet soruşturmasından sonra CHP'li belediyenin paraları kesildi!

Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasından sonra, BELTAŞ tarafından verilen burslar donduruldu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 14:31
Rüşvet soruşturmasından sonra CHP'li belediyenin paraları kesildi!

İçişleri Bakanlığı, açılan soruşturmalar kapsamında Murat Hazinedar'ı Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırdı. Hazinedar'ın ardından başkanlık görevine Tahir Doğaç seçildi.

BURSLAR KESİLDİ

Belediyede yaşanan değişim, öğrencileri olumsuz yönde etkiledi. Beşiktaş Belediyesi bünyesindeki BELTAŞ Vakfı, öğrencilere verdiği tüm bursları durdurdu.

MAĞDURU MU OYNUYORLAR?

Atılan SMS'te Hazinedar'ın görevden alınmasına vurgu yapılması, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından, belediyenin "mağduru oynadığı" şeklinde yorumlandı. 

Bir kısım sosyal medya kullanıcıları ise, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sonrasında belediyeye verilen rüşvetler azaldığı için bursların kesildiğini öne sürdü. 

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 14:31
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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