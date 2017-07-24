Rüşvet operasyonu! Onlarca trafik polisi gözaltına alındı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, beton mikseri kamyonlarının yasak olan saatte trafiğe çıkmasına izin veren ve fazla tonajla yük taşımalarına göz yuman 55'i trafik polisi 97 kişi gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Emniyeti'nde görevli bazı trafik polislerinin rüşvet olaylarına karıştıkları yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan çalışmada, trafik polislerinin hafriyat kamyonlarının tonaj aşımına aldıkları rüşvet karşılığı izin verdikleri belirlendi. Trafik polislerinin ayrıca beton mikserlerinin yasak saatte girişi yasak olan bölgelere girişlerine izin verdikleri tespit edildi.

Trafik polislerine rüşvet veren kişiler de tespit edildi. Yapılan uzun soluklu çalışmanın ardından sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. 55 trafik polisi sabah saatlerinde görevleri başında gözaltına alındı. Polislere rüşvet veren 42 kişi de yakalandı. 97 kişi sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.