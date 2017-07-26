Rüştü'den Terim'e bir salvo daha!

Reçber bugün yayınlanan 'Gecenin hükmü sabaha kadardır Hocam' başlıklı yazısında, "Alaçatı baskınından sonra milyonlarca insan gibi ben de istifa etmeniz gerektiğini söyledim. Bunları yazarken de size hakaret etmedim. Siz, 'İstifa etmeli' diyen herkese hakaret mi edersiniz? Bu hakaretler Türkiye Futbol Direktörü makamındaki birine yakışıyor mu? Ben o sözleri size değil ama o makama yakıştıramıyor ve üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

Reçber yazısının devamında şunları kaleme aldı:

"Hocam…

'Sevgili Rüştü' diye başlayan ve baştan sona hakaret içeren hatta yer yer tehdit dolu dünkü mektubunuzu okudum. Ve cevap hakkına duyduğum saygıdan dolayı da noktasına, virgülüne dokunmadan yayınladım.Önce ne yazdığımı, neden yazdığımı size ve okurlarımıza bir kez daha hatırlatayım. Sizin 'Alaçatı baskınınızı' yazdım.

Hani şu Yüzevler Kebapçısı'nda damatlarınız ile birlikte karıştığınız kavgayı. Başka bir deyişle 'Alaçatı baskınınızı' Bunun Türkiye Futbol Direktörü sıfatı taşıyan birine yakışmadığını söyledim. İstifa etmeniz gerektiğini açık açık yazdım. 'Eğer siz istifa etmiyorsanız, görevden alınmalısınız' dedim. Bunları dile getirirken de, size hakaret etmedim. Yıllarını futbola vermiş biri olarak düşüncelerimi kağıda döktüm."

'UMARIM FARKINA VARIRSINIZ'

"Mektubunuz sadece hakaret ve tehdit içermiyor.

Aynı zamanda bir iddia da bulunuyor ve en hafif tabiriyle iftira atıyorsunuz.

Bu yazıları benim kaleme almadığımı iddia ediyorsunuz.

O zaman bu iddianızı kanıtlamak zorundasınız.

Sadece hakaret değil, iftira da yakışmıyor o makama.

Umarım farkına varırsınız."