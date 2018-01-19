Rusları şoka sokan anket!
2015 yılından bu yana Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile birlikte Muhaliflere karşı savaşan Rusya'ya karşı Suriye halkı büyük bir öfke besliyor.19 Ocak 2018 Cuma 16:32
YENİAKİT.COM.TR - Suriye'de binlerce masumun canına kıyan Rusya'ya karşı Suriye halkı büyük bir öfke besliyor.
Lazkiye'de bulunan Rusya'ya ait Himeymim Hava üssü'nde bulunan kıdemli bir Rus subay Suriye halkına sosyal medya anketi yaptı.
Ankette, takipçilerine ''Rusya, Suriye halkının dostu mu, Düşmanı mı?'' soruları yöneltti.
Ankete katılan Suriyeli kullanıcıların yüzde 82'si ''Rusya Suriye'de düşman'' görüşünde birleşti.
Anketin sonuçlarından memnun olmayan Rus yönetimi apar topar sosyal medya'dan anketi kaldırdı.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr