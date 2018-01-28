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Ruslara ağladılar: Türkiye üzerimizi çizdi

Terör örgütü PYD'nin sözcüsü, Türkiye’nin tutumundan ötürü Soçi kentinde yarın başlayacak olan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılmak üzere Rusya tarafından davet edilmediklerini söyledi.

28 Ocak 2018 Pazar 23:00
Ruslara ağladılar: Türkiye üzerimizi çizdi

Rus medyasından Sputnik'e konuşan terör örgütü PYD'nin sözcüsü, "Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne bunu yapmayı reddettiğimizden değil, şimdiye kadar hala Rusya'dan davet almadığımız için katılamayacağız. Rusya, yönetimimize davetiye göndermedi" ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, çok sayıda Suriyeli Kürt temsilcinin kongre için Soçi'ye gideceğini açıklamıştı.

"TÜRKİYE ÜSTÜMÜZÜ ÇİZDİ"

PYD temsilcileriyse ‘Daha önce sağlanmış olan kota doğrultusunda sundukları listedeki isimlerin tümünün, daha Türkiye Afrin harekâtına başlamadan önce Ankara tarafından üstünün çizildiğini' belirtti.

Türkiye, terör örgütüyle bağlantısı olmayan Kürt temsilcilerinin Soçi'ye katılmasını destekliyor.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 23:00
  1. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
  2. Soçi
  3. Rusya
  • UmitUmit47 dk önce
    Akitteki kardeslerim, ya su resimdeki iki YPG elemanini meshur ettiniz valla, ...
  • İkraİkra48 dk önce
    Pyd de musluman kurt,arap,turkmenlerin ustunu cizip Turkiyeye kovalamisti..keser doner sap doner..elin ipiyle kuyuya inmeyecektiniz..
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