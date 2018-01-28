Ruslara ağladılar: Türkiye üzerimizi çizdi

Rus medyasından Sputnik'e konuşan terör örgütü PYD'nin sözcüsü, "Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne bunu yapmayı reddettiğimizden değil, şimdiye kadar hala Rusya'dan davet almadığımız için katılamayacağız. Rusya, yönetimimize davetiye göndermedi" ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, çok sayıda Suriyeli Kürt temsilcinin kongre için Soçi'ye gideceğini açıklamıştı.

"TÜRKİYE ÜSTÜMÜZÜ ÇİZDİ"

PYD temsilcileriyse ‘Daha önce sağlanmış olan kota doğrultusunda sundukları listedeki isimlerin tümünün, daha Türkiye Afrin harekâtına başlamadan önce Ankara tarafından üstünün çizildiğini' belirtti.

Türkiye, terör örgütüyle bağlantısı olmayan Kürt temsilcilerinin Soçi'ye katılmasını destekliyor.