Ruslar yalanlamıştı! Fotoğrafları ortaya çıktı

Rusya’nın Suriye’deki Hımeymim üssüne düzenlenen havan saldırısı nedeniyle 10’dan fazla askerin yaralandığı ve en az 7 savaş uçağının tamamen kullanılamaz hale geldiği iddia edildi.

Rus Kommersant gazetesinin isimsiz askeri ve siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya’nın, Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim üssüne “muhalif gruplar” tarafından 31 Aralık 2017’de havan saldırısı yapıldığı öne sürüldü.

Haberde, saldırı sonucu Rus Hava Kuvvetlerine bağlı en az 4 Su-24 tipi bombardıman uçağı, 2 Su-35S tipi savaş jeti ve bir adet An-72 tipi nakliye uçağının kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

BAKANLIK SALDIRIYI DOĞRULADI

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kommersant gazetesinin, Hmeymim hava üssüne düzenlenen saldırıda 7 Rus uçağının tahrip olduğu yönündeki haberinin doğru olmadığını söyledi. Fakat yetkililer, üsse düzenlenen havan topu saldırısı nedeniyle 2 askerin öldüğünü belirtti.

RUSYA UÇAKLAR TAHRİP OLMADI DEDİ AMA...

Rusya'dan yapılan uçaklar tahrip olmadı açıklamasının ardından sosyal medyada Hmeymim üssüne ait olduğu iddia edilen fotoğraflar yayınlandı. Fotoğraflarda Rus Su-24s ve Su-35S savaş uçaklarının isabet aldığı görülüyor.

ABDULLAH AĞAR: 2016'DA DA YALANLAMIŞLARDI

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Hmeymim saldırıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Rusya Kommersant'ı yalanlasa da yok sayılan, ama mücadeleyi derinden etkileyen benzer saldırı Mayıs 2016'da yaşanmış, Stratfor ifşa etmişti. Yılbaşı Hmeymim Hv üssüne Muhalif Grad-Hav saldırısı: Rus ölü/yaralılar, 2 SU35S av, 4 SU24 B/U,1 AN72=7 uçak tahribi de DERİN ETKİ YAPACAK" dedi.