Ruslar Türkiye'den dizi sipariş etti

Türk yapımı ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinin Rusya’da yakaladığı başarısı Rus yapım şirketlerini Türk şirketlerle işbirliğine itiyor.

Rus Gazprom-Medya ve Türk Maya Productions’in Perviy Kanal için çekeceği ‘Kalbimin Sultanı’ adlı dizi şimdiden Rus piyasasındaki son yılların en pahalı uluslararası televizyon projesi olarak konumlandırılıyor.

Gazprom-Medya çatısı altında faaliyet gösteren KIT sinema stüdyosu ve Maya Productions’ı temsil eden Global Connection International Media Group, Perviy Kanal televizyonu için ‘Kalbimin Sultanı’ dizisinin yapımıyla ilgili anlaşma imzaladı. Türkiye’deki sinema stüdyolarından birinde çekilecek dizide Türk ve Rus oyuncular yer alacak. Yapımı Maya Productions tarafından üstlenen dizi Türkçe olacak, daha sonra Rusça dublaj edilecek.

24 BÖLÜM OLARAK ANLAŞTILAR

Anlaşmada 24 bölüm öngörülürken KIT, dizinin başarısına göre 4 sezon yapmayı planlıyor.

KIT Yapım Direktörü Aleksandr Bondarev, “Bu, bütçe ve bölüm sayısı açısından son yılların en büyük uluslararası anlaşması” diye açıkladı.