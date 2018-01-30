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Ruslar, Türk devindeki hisselerini satıyor! O bankayı Araplar...

Sberbank, Denizbank`taki hisselerinin satışı için Emirates NBD ile görüşüyor. Süreç, Denizbank`ın KAP`a yaptığı açıklama ile teyit edildi.

30 Ocak 2018 Salı 09:30
Ruslar, Türk devindeki hisselerini satıyor! O bankayı Araplar...

Denizbank, Emirates NBD ile hisse satışı konusunda görüşmelere başlandığını doğruladı.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sberbank, Denizbank'taki hisselerinin Emirates NBD tarafından satın alınması seçeneğini de içerecek şekilde, Denizbank ile ilgili olarak Emirates NBD ile stratejik görüşmelere başladığını belirtmiştir.

Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında olup, sürecin nasıl sonuçlanacağı belli değildir. Sberbank, farklı piyasalardaki potansiyel fırsatları düzenli bir şekilde değerlendirmekte olduğunu ve bu konuda önemli bir gelişme olmadıkça başkaca bir açıklama yapılmayacağını da ifade etmiştir"

Konuya ilişkin Dubai merkezli Emirates NBD Bank da bir açıklama yaptı ve Denizbank'tan olası hisse alımı için Sberbank ile stratejik müzakerelere başladığını bildirdi.

Emirates NBD yaptığı açıklamada, Sberbank ile görüşmelerin henüz başlangıç seviyesinde olduğunu, görüşmelerin bir anlaşma ile sonuçlanacağının kesin olmadığı ifade edildi.

Bloomberg'te yer alan bir habere göre, Denizbank ile Çinli bir banka da ilgileniyor.

Sberbank 2012 yılında Denizbank’ı 3,5 milyar dolara Dexia SA'dan satın almıştı. Denizbank aktif büyüklüğü açısından Türkiye'nin en büyük dokuzuncu bankası konumunda.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 09:30
  1. Denizbank
  2. Emirates NBD
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