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Ruslar Tel Rıfat’tan da çekildi

Afrin-Azez arasındaki bölgede bir süre önce konuşlanan Rus askerleri, Zeytin Dalı Harekâtı öncesi Ankara ile Moskova arasında yürütülen temaslar sonrası daha güneydeki Tel Rıfat’a çekilmişti.

25 Ocak 2018 Perşembe 08:01
Ruslar Tel Rıfat’tan da çekildi

Ruslar, terör örgütü PKK işgalindeki Afrin’in, Esed bölgesine çıkış kapısı olan Tel Rıfat’tan da dün itibariyle çekildi. Rejim kontrolündeki Nubl-Zehra’ya geçen 80 civarındaki Rus askeri, böylece PKK işgalindeki Afrin’den tamamıyla çekilmiş oldu. Yeni Şafak'ın haberine göre; Bu arada İdlib kuzeyinde gözlem noktaları oluşturan Türk Silahlı Kuvvetleri, Halep’in 25 kilometre yakınına kadar yaklaştı. Halep yakınlarındaki El Iys köyünde gözlem noktası oluşturan Mehmetçik, böylece PKK’lı teröristleri güneyden biraz daha çembere almış oldu. Öte yandan Afrin’de köşeye sıkışan teröristler bir yandan kuzeydeki üslere sızma ve saldırı girişiminde bulunurken bir yandan da İdlib kuzeyindeki TSK noktalarının bulunduğu bölgelere saldırmak istedi. İdlib-Afrin sınırındaki Dar’ed Izze ve Salve’ye TSK üslerine yakın noktalara havanlı saldırıda bulunan teröristlerin tacizi herhangi bir zayiata yol açmadı.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 08:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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