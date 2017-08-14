Ruslar son anda yakaladı! Yoksa...
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin bir Rus, üç Orta Asyalı'dan oluşan ve Moskova bölgesinde bir takım terör saldırıları düzenlemeyi planlayan terör grubunu yakaladığı belirtildi.14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:13
Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Halkla İlişkiler Merkezi tarafından yapılan açıklamada "FSB, Moskova bölgesinde toplu taşıma araçları ve büyük AVM’ler dahil olmak üzere Moskova’nın kalabalık yerlerinde intihar bombacılarının ve patlayıcı maddelerin kullanımı ile bir dizi terör saldırılarını planlayan terör örgütünün elemanlarını yakaladı" denildi.
Yakalanan kişilerin DAEŞ'le bağlantılı olduğu ileri sürüldü. Bunun yanı sıra Podmoskovye’de (Moskova banliyösünde) el yapımı bomba ve patlayıcı maddelerin üretildiği laboratuvarın yeri saptandı ve etkisiz hale getirildi.