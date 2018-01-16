Ruslar gizli anlaşmayı yazdı! Amerika...

Esed yanlısı olduğu bilinen “Al Masdar” haber sitesi, ABD yönetimiyle PYD arasında yapılan gizli anlaşma gereği Afrin’deki YPG militanlarına seyyar uçaksavar füze sistemleri teslim edildiğini duyurdu.

Rus RİA haber ajansının söz konusu siteye dayanarak aktardığı habere göre markası bilinmeyen omuzdan atılabilen kısa menzilli seyyar uçaksavar sistemleri geçtiğimiz hafta gizlice bölgeye ulaştırılarak Afrin’deki YPG temsilcilerine teslim edildiği belirtildi.

Haberde ayrıca omuzdan atılan seyyar uçaksavar füzelerinin Suriye’deki batı koalisyonu anlaşmaları çerçevesinde değil, ABD’nin şahsen PYD ile yaptığı ikili gizli anlaşma çerçevesinde teslim edildiğinin altı çizildi