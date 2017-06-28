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Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki haber yalanlandı!

Rusya'da yayımlanan İzvestiya gazetesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazete için verdiği demeçte, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde geniş çaplı yeni bir operasyon düzenleyebileceğini söylediğini iddia etmişti. Ancak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada İzvestiya gazetesi yalanlanarak, bu gazeteye Erdoğan tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığı aktarıldı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki haber yalanlandı!

Erdoğan'ın Harran'da Suriyeli sığınmacıların kaldığı bir kampı ziyaret etmesi ardından İzvestiya gazetesine konuştuğu iddia edilmişti.

Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurulmasına izin vermeyeceklerini belirtip 'en ufak bir tehdit karşısında bile' burada yeni bir askeri operasyon düzenlemeye hazır olduklarını söylediği iddia edilmişti. Haberde, Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurulmasının önlenmesi için Menbiç ve Rakka'yı kontrol alanına alabileceğini söylediği öne sürülmüştü.

CUMHURBAŞKANLIĞI YALANLADI

Ancak cumhurbaşkanlığı İzvestiya'nın haberini yaşanladı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı geçen gazeteye konuşmasının söz konusu olmadığı belirtildi. 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 16:08
  1. İlk kez görüntülendi... Türk ve Rus askeri... TSK İdlib üssünü buraya kuracak
  • müslimmüslim10 dk önce
    yeni moda. 2 kere haber yapılmış oldu. buna dini ıstılahta fasık medya diyebiliriz.
Bugünkü Akit

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