Ruslar bu gidişle ilk 3'e girecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İsviçre merkezli uluslararası medya kuruluşu Global Connection’ın düzenlediği 2. Türkiye – Rusya Medya Forumu için Antalya’ya gelen 100 Rus medya mensubuna bir sunum gerçekleştirdi ve sorularını yanıtladı. Şimşek, “İki ülke olarak sadece komşuluğun ötesinde stratejik ortaklık perspektifiyle ilişkilerimizi daha fazla güçlendirmeliyiz. Ufak tefek sorunlar yaşıyoruz. Domates tartışması yaşandı ama konuşarak çözüyoruz. Piyasalarımızı birbirimize ne kadar açarsak, iki ülke olarak o kadar güçleniriz” diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki ülke ilişkilerini güçlendirmekte son derecek kararlı olduğunu vurgulayan Şimşek, “Biz onların hızına yetişmeye çalışıyoruz” dedi.

Rus şirketleri ilk 3’e girecek.

Türkiye ve Rusya arasında güçlü bir ticaret bağı ve karşılıklı yatırımlarda sıçrama olduğunu söyleyen Şimşek, “Zirvedeyken 38 milyar dolarlık ticaret hacmi vardı. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi mümkün” dedi. Rusya’dan Türkiye’ye bu yıl 3.7 turist geldiğini, Rus şirketlerinin büyük proje yatırımları bulunduğunu hatırlatan Şimşek, “Türkiye’de kurulu 2.093 Rus şirket bulunuyor. Rus şirketleri yabancı şirketler arasında 7. sırada yer alıyor. Önümüzdeki yıllarda ilk 3’e yükselecekler” şeklinde konuştu.

Türk ihraç ürünlerine en çok güvenen ülkelerin başında geliyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, etkinliğin amacının Rus medyası ile ilişkilerin geliştirilmesi ve Türkiye hakkında en doğruyu bilgilerin verilmesi olduğunu söyledi. “Geçtiğimiz yıl Türkiye-Rusya Medya Forumunda sizden bize inanmanızı ve güvenmenizi istemiştik” diyen Büyükekşi, 26 ülkede yapılan algı araştırmasında Rusya’nın Türk ihraç ürünlerine en çok güvenen ülkelerin başında olduğunu belirtti ve “Bu başarıda bizim payımız kadar siz kıymetli medya mensuplarının da payı büyük” dedi.

Hep ilk 3 hedef pazar arasında

İlk 9 ayda Rusya’ya ihracatımızın yüzde 53 oranında artarak 1,8 milyar dolara ulaştığını belirten Büyükekşi, “Düzenli olarak yaptığımız anketlerde Rusya, hedef pazarlar sıralamasında hep ilk 3 sırada. Yıl sonuna doğru geniş katılımlı bir ticari heyet ile Rusya’ya gideceğiz. Hedefimiz iki ülkenin de fayda sağlayacağı ilişkileri geliştirmek” dedi.

Rusya’dan İhracat Haftası’na daha fazla katılım bekliyoruz

1-3 Kasım tarihlerinde TİM’in gerçekleştireceği İhracat Haftası etkinliğinde 65’ten fazla ülkeden, 650’nin üzerinde iş insanının misafir edileceğini söyleyen Mehmet Büyükekşi, “Rusya’dan daha fazla katılım bekliyoruz, siz medya temsilcilerinin desteğiyle katılımın artacağına inanıyorum” dedi.

Liderlerin ilişkisi güçlü ama sivil toplumunki zayıf

2. Türkiye Rusya – Medya Forumu kapsamında düzenlenen turizm panelinde Rusya Federal Turizm Ajansı Toplumsal Forum Başkan Yardımcısı Sergey Markov, Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Ersoy, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burkan Sili konuşma yaptılar. Markov, “Kriz döneminde Ruslar Türkiye'yi gerçekten çok özledi. Rus turistlerin sağlık ve güvenlik gibi olaylarda bazı sorunlar yaşıyor, sağlık ve ölüm durumlarında tazminatlar yeterli değil” dedi. Otellerde Rusça bilen personel sayısının yeterli olmamasının da Rus turistler tarafında eksiklik olarak algılandığını anlatan Markov, bu problemlerin halledilmesi durumunda turist sayısında artış sağlanacağını ifade etti. Markov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki güçlü ilişkiye rağmen sivil toplum ve uzmanlar arasında ilişkilerin zayıf olduğuna dikkati çekti

Turist sayısını 15 milyona yükseltebiliriz

Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, “2017’de Rusya’dan ülkemize yaklaşık 5 milyon turist geldi. Mevcut turizm trafiğini artırmak ve her iki ülkenin de bu sektörlere sahip çıkması için, çift yönlü olarak dengeyi korumamız gerekiyor” Ersoy, bu konuda atılması gereken adımlar için şunları söyledi: “Vizenin karşılıklı olarak kaldırılmasının yanı sıra pasaportsuz seyahat imkanı sunulduğu takdirde, iki ülke arasındaki turist sayısının üç kat artacağına inanıyoruz. Atlasglobal olarak bugün Antalya, Dalaman ve İstanbul’dan direkt Rusya’da 14 farklı destinasyona, haftada 120’yi aşkın tarifeli seferimiz bulunuyor. Ruble ile ticaretin başlatılması ve hatta taksitli ödeme seçenekleri de iki ülke arasındaki ticaret ve turizme olumlu yansıyacaktır. Bu adımlar uygulandığı takdirde, Rusya’dan gelen turist sayısının 15 milyona çıkması, Türkiye’den Rusya’ya gidenlerin sayısı da 7-8 milyona ulaşması hiç de zor değil.”