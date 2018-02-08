Ruslar Akkuyu için EÜAŞ ile görüşüyor

Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu projesine liderlik eden Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, projeye Türk ortak olarak, kamuya ait Elektrik Üretim AŞ’yi (EÜAŞ) dahil etmek için görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

Reuters’ın sorularını e-posta ile yanıtlayan Rosatom, Kolin ve Kalyon’un ortaklığı ayrıntılarıyla değerlendirdikten sonra projeden çekilmeye karar verdiklerini belirterek, daha önce yayımlanan haberleri resmi olarak teyit etti. Cengiz Holding’in projede yüklenici olarak kaldığını belirten Rosatom, holding ile başka “ortaklık seçeneklerinin” görüşüldüğünü belirtti. Rosatom’un projeye bu yıl içinde yeni yatırımcı ve ortaklar alacağı tahmin ediliyor. Rosatom, santrali inşa edip işletecek olan Akkuyu Nükleer AŞ’nin yüzde 49’unu Cengiz Holding, Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat’tan oluşan konsorsiyuma satacağını geçen yıl açıklamıştı. Ancak ortaklığı resmi hale getirecek hissedarlar anlaşması imzalanamamıştı.