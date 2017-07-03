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Ruslar Afrin'i boşaltıyor iddiası yalan çıktı

TSK’nın, terör örgütü PKK/PYD işgali altında olan Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kenti çevresine yaptığı üst düzey askeri yığınağın ardından Rusya'nın bölgede bulunan üslerini boşalttığı iddia edilmişti. Akit Haber o üsleri araştırdı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 19:32
Ruslar Afrin'i boşaltıyor iddiası yalan çıktı

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK/YPG'in işgali altında bulunan Afrin'e Türkiye'nin yapacağı olası harekat öncesi bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

Geçtiğimiz günlerde Afrin'de bulunan Rus askerlerinin Afrin'den çıktığı yönünde haberler gündemi meşgul etmişti. 

Fakat iddiaların aksine Rusya'nın Afrin'de 4 ana üssü bulunuyor. 

Türkiye sınırı yakınlarındaki üs bölgelerinde Rus askerlerin PKK/YPG'ye yardım ettiği bilinirken, ''Rus askerleri çekiliyor'' iddiasının aksine Rusya'nın bölgede sadece Kafr Cenne askeri üssünü boşalttığı öğrenildi. 

Akit Haber'in böge kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Türkiye sınırına yakın bölgelerde bulunan diğre 3 Rus üssü henüz boşaltılmadı. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 19:32
  1. pkk
  2. YPG
  3. PYD
  4. deaş
  5. PKK/YPG'
  6. Afrin
  • GüvenmeGüvenme27 dk önce
    Afrin' i boşaltsalardı, Aferin derdim.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 54 dk önce
    ABD, Gibi, Ya Karşımızda Ya da Yanımızda Olacaklar. Tercih Onların. Sonuçlarına Katlanmak Zorundadır.
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