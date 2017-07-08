Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ruslar ABD'nin nükleer santrallerini hedef alıyor

ABD, nükleer santrallere yönelik siber saldırılarda Rus hackerlardan şüpheleniyor.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 17:45
Ruslar ABD'nin nükleer santrallerini hedef alıyor

Bloomberg, yabancı hükümetlerle bağlantılı olduğu düşünülen hackerların Kansas eyaletindeki Wolf Creek nükleer santrali de dahil ABD'deki bir dizi elektrik santralinin bilgisayar ağlarına siber saldırı düzenlediğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre ajans, saldırılara ilişkin soruşturma kapsamında Rusya'nın siber saldırının ardındaki en büyük zanlı olarak görüldüğünü ifade etti.

Uzmanlarsa, herhangi bir grubun saldırıyı gerçekleştirdiğine dair kanıt bulunmadığının altını çizdi.

'NÜKLEER GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEVRE DIŞI KALABİLİRDİ'

Öte yandan uzmanlar, saldırının başarıyla gerçekleştirilmesi halinde, yaygın elektrik kesilmelerinin görülebileceğini, hatta nükleer güvenlik sistemlerinin devre dışı kalabileceğini vurguladı.Siber saldırı ve güvenlik konularında yorum yapamayacaklarını söyleyen bir Wolf Creek yetkilisi de, işletim sistemlerinin etkilenmediğini, şirket ağlarının ve internetin, santralı yöneten ağdan ayrı olduğunu açıkladı.

'AMBER UYARISI YAPILDI'

New York Times'ın haberine göre, saldırıların ardından FBI ve Ulusal Güvenlik Departmanı tarafından hazırlanan ortak raporda, tehlike hassasiyeti için en yüksek ikinci seviye olan ‘Amber' uyarısı yapıldı.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 17:45
  1. siber saldırı sayısı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Liderler şaştı kaldı! Babasının yerine katıldı...
    1. Liderler şaştı kaldı! Babasının yerine..
    2. Erdoğan, G20'de basın toplantısı..
    3. Alçaklar İdlib'de böyle yakalandı
    4. Suriyeliler Halep'te Türkiye için..
    5. Putin'den flaş Türkiye açıklaması:..
    6. Avusturyalı bakanın Müslümanlara..
    7. Yine PKK hayranlığı yaptı... Türkiye..
    8. Eski rektör gözaltına alındı
    9. İşgal devleti İsrail: Taraflı..
    10. Almanya'da 'Erdoğan' düzenlemesi
    11. Ruslar ABD'nin nükleer santrallerini..
    12. DEAŞ, Sisi'ye saldırmaya başladı
    13. Misvak'tan sözde adalet yürüyüşüne..
    14. Kuzey Kore yine dalgasını geçti: Yok..
    15. Umut Mürare'den 15 Temmuz anısına..
    16. Almanya şok etti! Teröristbaşına vize..
    17. İran, Suudi Arabistan'ın botuna el koydu
    18. Tokat'ta kaza: 3 ölü, 2 yaralı
    19. İşçi düşmanı PKK bir kez daha saldırdı!
    20. Tarlalara seriliyor! Tüm dünyaya..
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
    64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
    Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!
    Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!
    Erdoğan bu fotoğraf karesine neden girmedi?
    Erdoğan bu fotoğraf karesine neden girmedi?