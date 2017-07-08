Ruslar ABD'nin nükleer santrallerini hedef alıyor

Bloomberg, yabancı hükümetlerle bağlantılı olduğu düşünülen hackerların Kansas eyaletindeki Wolf Creek nükleer santrali de dahil ABD'deki bir dizi elektrik santralinin bilgisayar ağlarına siber saldırı düzenlediğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre ajans, saldırılara ilişkin soruşturma kapsamında Rusya'nın siber saldırının ardındaki en büyük zanlı olarak görüldüğünü ifade etti.

Uzmanlarsa, herhangi bir grubun saldırıyı gerçekleştirdiğine dair kanıt bulunmadığının altını çizdi.

'NÜKLEER GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEVRE DIŞI KALABİLİRDİ'

Öte yandan uzmanlar, saldırının başarıyla gerçekleştirilmesi halinde, yaygın elektrik kesilmelerinin görülebileceğini, hatta nükleer güvenlik sistemlerinin devre dışı kalabileceğini vurguladı.Siber saldırı ve güvenlik konularında yorum yapamayacaklarını söyleyen bir Wolf Creek yetkilisi de, işletim sistemlerinin etkilenmediğini, şirket ağlarının ve internetin, santralı yöneten ağdan ayrı olduğunu açıkladı.

'AMBER UYARISI YAPILDI'

New York Times'ın haberine göre, saldırıların ardından FBI ve Ulusal Güvenlik Departmanı tarafından hazırlanan ortak raporda, tehlike hassasiyeti için en yüksek ikinci seviye olan ‘Amber' uyarısı yapıldı.