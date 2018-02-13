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Rus yolcu uçağının düşme nedeni açıklandı

Rusya’da Moskova yakınlarında 71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının, pilotaj hatası yüzünden meydana geldiği açıklandı.

13 Şubat 2018 Salı 21:20
Rus yolcu uçağının düşme nedeni açıklandı

Rusya’da Moskova yakınlarında 71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının pilotaj hatası yüzünden meydana geldiği açıklandı.

Araştırma Komisyonu kazanın pilotaj hatası sonucu meydana geldiğini bildirdi.

Pilotların, kalkış sırasında ısıtma sistemini devreye sokmadığı, sensörlerin buz tutuğu ve bu nedenle hız göstergesinin yanlış gösterdiği belirtildi.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 21:20
  1. Rus uçağı
  2. düşen rus uçağı
  3. Rus yolcu uçağı

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