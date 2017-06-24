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Rus yetkili: Türkiye kolayca zayıflamaz

Rus askeri uzman Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

24 Haziran 2017 Cumartesi 15:30
Rus yetkili: Türkiye kolayca zayıflamaz

Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, Türkiye'nin silah teknolojisinden etkilendiğini belirterek, Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

Rus NTV kanalında canlı yayın programında konuşan Rus askeri uzman şu ifadeleri kullandı: "Geçenlerde İstanbul'daydım. Orada 13. IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'ndaki çalışmalara katıldım. Emin şekilde şunu söyleyebilirim: Türkiye'nin bu fuarda çağdaş yüksek askeri teknoloji bakımından sergilediği silahlar beni çok büyüledi. Belki birilerinin hoşuna gitmeyebilir. Ama yine de söyleyeceğim: Türkiye, bölgede kendi nüfuzunu genişletmek için askeri ve ekonomik kaynağa sahip."

'ERDOĞAN EMİN ŞEKİLDE İKTİDARDA DURUYOR'

Korotçenko sözlerine şöyle devam etti: "Bazılarına göre, Türkiye'yi zayıflatmaya çalışıyorlar. Ama bu öyle kolay değil. Türkiye güçlü ülke. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan emin şekilde iktidarda duruyor. Erdoğan, halkın ezici çoğunluğunun desteklediği bir lider."

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 15:30
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. TÜRKİYE
  3. İgor Korotçenko
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