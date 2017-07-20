Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rus yetkili Sergey Çemezov S-400'lerin tanıtıldığı fuarda anlaşmaya dair açıklama yaptı

Maks firması, Türkiye’nin Rusya’dan almak istediği ve uzun süredir görüşmeleri devam eden S-400 hava savunma sistemlerini 2017 fuarında tanıttı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:37
Rus yetkili Sergey Çemezov S-400'lerin tanıtıldığı fuarda anlaşmaya dair açıklama yaptı

Türkiye ile Rusya arasında görüşmeleri devam eden ve kontrat aşamasına gelen S-400’lerin teknik özelliklerini DHA’ya anlatan görevli Dmitry Fedorov Yureviç, St. Petersburg’da üretilen sistemin 1’den 16’ya kadar füze fırlatma imkanına sahip olduğunu ve dört tarafa dönebilme özelliğine sahip olduğunu söyledi. Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü ancak hangi aşamada olduğunu bilmediğini de belirten Dmitry Fedorov Yureviç, sözleşmenin yakın bir zamanda imzalanacağını tahmin ettiğini söyledi.

"Rostek" Genel Müdürü Sergey Çemezov da daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'ye S-400 füze sistemlerinin gönderilmesini ön gören kontratın teknik konularının çözüldüğünü, geriye sadece idari konuların kaldığını bildirmişti.

Çemezov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Teknik konuları çözdük, geriye sadece idari konular kaldı. Kararı Rusya ve Türkiye hükümeti alacak. Şimdi Maliye Bakanlığı ile görüşmeler yürütülüyor. Anlaşıldığı üzere, Türkiye bu proje için gerekli paranın bir kısmını kendisi bulacak, bir kısmını ise kredi olarak ödeyecek" dedi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:37
  1. türkiye
  2. rusya
  3. s-400
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doç. Dr. Özpolat: Kanser 50 yıl içinde çözülmüş olacak
    1. Doç. Dr. Özpolat: Kanser 50 yıl içinde..
    2. Muğla'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
    3. Bakanlar kurulu değişti tartışmalar..
    4. Kastamonu’da araçların camları..
    5. Mahkeme heyetine küfür eden FETÖ..
    6. Almaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için..
    7. RTÜK 5 televizyon kanalının lisansını..
    8. Boğulmak üzere olan yavru geyiği..
    9. Kurtulmuş: ABD'nin FETÖ'yü terör..
    10. Sahte kimlikle yakalanan savcıdan..
    11. Sow sürprizi! 2 gün içinde...
    12. Sahte kimlikle yakalanan savcı..
    13. Türk hava sahasından 18 saniyede bir..
    14. Galatasaray Beşiktaşlı futbolcunun..
    15. Suikast girişimi davasında ara karar..
    16. 'Amerika'nın artan üretimi enerji..
    17. Anne sütü almayan bebeklere dikkat
    18. Galatasaray'da kaleye eski Fenerbahçeli
    19. Rus yetkili Sergey Çemezov S-400'lerin..
    20. Ablukacı ülkeler Katar sorununda..
    'Hero’nun şifresi çözüldü... 'Kahraman' değilmiş! İşte yeni çözümü
    'Hero’nun şifresi çözüldü... 'Kahraman' değilmiş! İşte yeni çözümü
    Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!
    Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!
    Artık devletin kasasında! İşte dudak uçuklatan o para…
    Artık devletin kasasında! İşte dudak uçuklatan o para…
    Suudi Arabistan BAE ile birlikte Yemen'i vurdu!
    Suudi Arabistan BAE ile birlikte Yemen'i vurdu!