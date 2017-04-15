Rus yazar Marina Borisova: Erdoğan Hristiyan dünyasını korkuyor

Rus yazar Marina Borisova, yarın yapılacak referandumdan 'evet' çıkması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hıristiyan dünyasına karşı güçleneceğini ifade ederek, “Erdoğan Hıristiyan dünyasını korkutuyor” dedi.

Rus yazar Marina Borisova: Erdoğan Hristiyan dünyasını korkuyor
Eklenme: 15 Nisan 2017, 11:43

16 Nisan'da yapılacak referanduma artık 1 gün kaldı. Avrupa medyasının yakından takip ettiği referandum, Rus medyası tarafından da takip ediliyor.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Ria Novosti'nin yazarı Marina Borisova; referandum sürecini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı köşesine taşıdı.

ERDOĞAN HRİSTİYAN DÜNYASINI KORKUTUYOR

Yazısında "Erdoğan neden Hristiyan dünyasını korkutuyor" başlığını kullanan Borisova, 16 Nisan referandumundan 'evet' çıkması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hristiyan dünyasına karşı güçleneceğini belirtti.

EVET ÇIKARSA BASKI YAPAMAYIZ

Hristiyan dünyasının Ayasofya'nın cami olarak hizmete girebilmesinden dolayı endişeli olduğunu ifade eden Rus yazar, 'evet' çıkması durumunda Türkiye'ye fazla baskı yapılamayacağını belirtti..

 
EtiketlerRecep Tayyip ErdoğanMarina Borisova
HABER YORUMLARI
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Ebru öz

Ayasofya olur da camiye cevrilirse karsiliğinda avrupa camileri kapatsa adamlara anti demokrat fasist dersiniz

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İsmail

Ha şunu bileydiniz. Onlar kiminle dansettiklerinin farkında ama içimizde kimileri hala kendini tanımıyor , yada kendini bu topraklara ait görmüyor. Selam ve selam. %71 EVET.

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Kocasolak

Biz Turkiye olarak kendi cami mizi ibadete acamiyor isek biz bagimsiz bir devlet degiliz. Køtu yonan atinada ki butun camileri yikti izleri dahi sildi de biz ulkemiz deki cami mizi ibadete acamiyoruz neden? Chp li her bir vatandasimiz bu soruyu sormali.

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Gayserili

Osmanlininin torunlari yuz yillik uykudan uyaniyor

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İslam in hakimiyeti için EVET EVET EVET

Eyy ummeti muhammed a.s.tek çatı altinda birleşeceğiz tum dunya hristiyani yahudisi topluca muslumanlari katlederken bizler kopuk duramayiz çelik halat gibi kilitleneceğiz zafer islamin deyip muslumanlara zulmedene bu dunyayi Dar edeceğiz...

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Hkn...

Elhamdülillah Müslümanız dedesi resmi din hristiyanlık olsun diyen hayırcı gibi değiliz.

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timur

Korkun bizden korkaklar.

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Haliluzun

Evet çıkmazsa bir asırdır sömürdüğünüz islam alemi yine başları kuma gömülü kalacağından sömürmeye devam edeceksiniz değilmi haçlı tohumları.bu yüzden islam aleminin secdeden kalkıp sırtındaki hiristiyan ve yahudi diaporasının cehenneme yuvarlanmaları için EVET

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