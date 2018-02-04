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Rus vekilden olay açıklama!

Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, İdlib’de Rus savaş uçağının düşürülmesinin, militanların MANPAD olarak bilinen taşınabilir hava savunma sistemini nereden aldığının araştırılması ihtiyacını doğurduğunu belirtti.

04 Şubat 2018 Pazar 04:30
Rus vekilden olay açıklama!

Rus vekil Yuriy Şvıtkin, yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar onların elinde MANPAD yoktu. Belli ki yabancı ülkeler tarafından sağlanıyor. Bu silahın kaynağını ortaya çıkarma yönünde araştırmanın yapılması ihtiyacı var" dedi.

Rus vekil, MANPAD'ın menşeinin Batı ülkeleri olduğu görüşünü de dile getirdi.

RUSYA ABD'Yİ UYARMIŞTI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ocak ayı başlarında yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki muhaliflere silah verilmesinin önündeki kısıtlamaları kaldırması halinde taşınabilir 'hava savunma füzeleri'nin (MANPAD) teröristlerin eline geçebileceğini söyleyerek Pentagon'u uyarmıştı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 04:30
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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