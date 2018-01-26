Rus uzmanlardan çarpıcı yorum: Türkiye'yi etkilemez

Türkiye'nin Afrin'deki teröristlere yönelik başlattığı operasyonun ardından Almanya'daki geçici hükümetin Türkiye'ye verilmiş Alman yapımı Leopard tanklarının yenilenmesi talebine ilişkin kararı dondurduğu iddia edildi.



"ALMANYA'YI ETKİLER"



"Bu karar Türkiye'den çok Almanya'yı etkiler" diyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Doğu Araştırmaları Merkezi yöneticisi Andrey Volodin, “Türkiye sanayisinin gelişimini küçümsememek gerekiyor. Örneğin, şu anda devletin savunma sanayii kompleksleri, hiçbir problem yaşamadan ‘Sikorsky’ helikopter firması için motor üretebiliyor." ifadelerini kullandı ve Almanya'nın daha önce imzalanmış olan anlaşmadan vazgeçemeyeceğini belirtti.



"ÇİN VE RUSYA'DAN ALIR"



Rus askeri uzman Vasili Kaşin de, Türkiye sanayisinde kayda değer şekilde gelişme olduğunu ve Ankara’nın şimdilik bazı askeri araçları kendi başına üretememesine rağmen ordusunu olması gerektiği şekilde destekleyebileceğini kaydetti. Kaşin, "Türk yönetimi, elde edemediği teknoloji ve silah sistemlerini Çin ve Rusya’dan alacaktır. Ve şu anda bu gerçekleşiyor da.” ifadelerini kullandı.