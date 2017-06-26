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Rus Uzman: Ancak Türkiye önleyebilir!

Rus Uzman Yelena Suponina, Türkiye'nin Katar krizi konusunda arabuluculuk yapmasını değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:47
Rus Uzman: Ancak Türkiye önleyebilir!

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RİSİ) Başkan Danışmanı ve Ortadoğu uzmanı Yelena Suponina, Türkiye'nin Katarkrizi konusunda arabuluculuk yapmasını değerlendirerek, “Krizin derinleşmesini ve askeri güç kullanılmasını ancak Türkiye gibi arabulucu ülkeler önleyebilir” dedi.

KRİZİ TÜRKİYE ENGELLER

Rus haber ajansı Sputniknews'a konuşan Rus uzman şu ifadeleri kullandı: "Katar krizi Ramazan Bayramı'nın ardından tekrar gerginleşebilir. Hatta askeri güç de kullanılabilir. Fakat krizin kötüye gitmesini önlemek için hala şans var. Türkiye gibi arabulucu ülkeler sayesinde Katar krizinin gerginleşmesi önlenebilir. Aksi halde durum fevkalade kötü olabilir.

Basra Körfezi ülkeleri yönetimleri de tehdit içerikli açıklamalar yapmakta. Duruma herhangi bir askeri müdahale, öngörülemeyen sonuçlara neden olabilir."

Rus uzman sözlerine şöyle devam etti: "Şunu da unutmamak lazım: Türkiye siyasi olarak, hatta askeri olarak Katar'ı desteklemeye karar verdi. Zira bunu Suudi Arabistan ve Bahreyn de göz önünde bulunduruyor." dedi

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:47
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