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Rus uzman açıkladı: Sadece Türkiye önleyebilir!

Rus uzman Yelena Suponina, Türkiye'nin Katar krizi konusundaki konumuna değinerek, "“Krizin derinleşmesini ve askeri güç kullanılmasını ancak Türkiye gibi arabulucu ülkeler önleyebilir” dedi.

27 Haziran 2017 Salı 09:26
Rus uzman açıkladı: Sadece Türkiye önleyebilir!

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RİSİ) Başkan Danışmanı ve Ortadoğu uzmanı Yelena Suponina, Türkiye'nin Katarkrizi konusunda arabuluculuk yapmasını değerlendirerek, Türkiye gibi arabulucu ülkeler sayesinde Katar krizinin gerginleşmesi önlenebilir. Aksi halde durum fevkalade kötü olabilir. Basra Körfezi ülkeleri yönetimleri de tehdit içerikli açıklamalar yapmakta. Duruma herhangi bir askeri müdahale, öngörülemeyen sonuçlara neden olabilir."

Rus uzman sözlerine şöyle devam etti: "Şunu da unutmamak lazım: Türkiye siyasi olarak, hatta askeri olarak Katar'ı desteklemeye karar verdi. Zira bunu Suudi Arabistan ve Bahreyn de göz önünde bulunduruyor." dedi

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 09:26
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  2. Türkiye
  3. Katar
  4. yelena suponina
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