Rus üssünü vuran İHA'lar!

Rusya Savunma Bakanlığı, internet sitesinden Suriye'deki Hmeymim ve Tartus üslerine saldırıda kullanılan İHA’ların İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden gönderildiğini iddia etti. Açıklamada İHA’ların fotoğrafları da paylaşıldı.

Rusya, İHA’ların tasarımı için teknolojik açıdan gelişmiş bir başka ülkeden yardım alınmış olabileceğine dikkat çekerek bu tür saldırıların dünyanın her yerinde gerçekleşebileceği konusunda uyarıda bulundu.