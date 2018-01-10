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Rus üssünü vuran İHA'lar!

Rusya Savunma Bakanlığı, 6 Ocak gecesi Suriye’deki Hmeymim ve Tartus üslerine saldırıda kullanıldığını iddia ettiği İHA'ların fotoğraflarını yayınladı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 15:08
Rus üssünü vuran İHA'lar!

Rusya Savunma Bakanlığı, internet sitesinden Suriye'deki Hmeymim ve Tartus üslerine saldırıda kullanılan İHA’ların İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden gönderildiğini iddia etti. Açıklamada İHA’ların fotoğrafları da paylaşıldı.

Rusya, İHA’ların tasarımı için teknolojik açıdan gelişmiş bir başka ülkeden yardım alınmış olabileceğine dikkat çekerek bu tür saldırıların dünyanın her yerinde gerçekleşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 15:08
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