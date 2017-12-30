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Rus üssüne füzeli saldırı! ABD'ye ağır suçlama

Lazkiye bölgesindeki Hmeymim üssüne geçtiğimiz günlerde düzenlenen füze saldırısı Moskova ile Washington arasında yeni gerilime yol açtı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:44
Rus üssüne füzeli saldırı! ABD'ye ağır suçlama

Rusya, füzelerin ABD tarafından eğitilen muhaliflere verilenlerden olduğunu iddia etti. Rus üssüne yönelik füze saldırısı 27 Aralık tarihinde gerçekleşti. Saldırı hakkında Rusya Savunma Bakanlığı ilk başta sessiz kalmayı tercih etti. Kriz askeri ve diplomatik kanallardan yapılan görüşmelerle kızışırken, Hmeymim Üssü’nün füze saldırısına uğradığını ilk olarak Arap gazetesi El Masdar duyurdu.

3 FÜZE ATILDI

Moskova tarafından, üsse 3 füze atıldığı, ikisinin havada imha edildiği, üçüncü füzenin de bir yere düşmeden önce havada infilak ettiği belirtildi.

‘SALDIRI PROVOKASYON’

Rusya’nın Hmeymim askeri üssüne saldırı Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, “Hmeymim ve Tartus, en az 25 yıl süreyle Rusya’nın bu ülkedeki daimi askeri üsleri olacak” açıklaması sonrasında geldi.

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi senatörlerinden Frants Klintseviç, “Füze saldırısı savunma bakanlığımızın söylediği gibi yenilgiye uğrattığımız DEAŞ militanlarının ABD tarafından yeniden toplanarak eğitilip üzerimize gönderildiğinin kanıtı olarak gösterilebilir” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise saldırının provokasyon amaçlı olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 07:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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