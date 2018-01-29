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Rus uçaklarından ABD uçaklarına tehlikeli müdahale!

ABD Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde seyreden Donanma'ya ait gözlem uçağının Rus Su-27 tipi bir jet tarafından tehlikeli bir şekilde engellendiğini duyurdu.

29 Ocak 2018 Pazartesi 23:58
Rus uçaklarından ABD uçaklarına tehlikeli müdahale!

CNN'e konuşan üç yetkili, Rus jetinin uluslararası hava sahasında uçan Amerikan uçağına 1.5 metre yaklaştığını söyledi.

Rus jetinin hamlesinin ardından ABD uçağının görevini yarıda bırakarak uzaklaştığı ifade edildi.

Birleşik Devletler Avrupa Donanma Kuvvetleri (6. Filo) Sözcüsü Yüzbaşı Pamela Kunze, müdahalenin toplamda 2 saat 40 dakika sürdüğünü açıkladı. Kunze, ABD uçağının uluslararası hukukla uyumlu faaliyet gösterdiğini ve Rus müdahalesine neden olacak bir hamlede bulunmadığını savundu.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 23:58
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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