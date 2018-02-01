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Rus uçakları yine sivil katliamı yaptı!

Suriye/İdlib'de, gerginliği azaltma bölgesinde yer alan Serakib ilçesine yönelik hava saldırısında 5 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

01 Şubat 2018 Perşembe 13:59
Rus uçakları yine sivil katliamı yaptı!

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib'te sivil yerleşime düzenlenen hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda sivil de yaralandı." dedi.

Son haftalarda saldırıların yoğunlaştığını dile getiren Yusuf, "İdlib'e bağlı Serakib, Maarreti Numan, Kefrenbil ve Eriha ilçeleri çok yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Esed rejimi ve Rusya, her gün 100 civarında uçak saldırısı düzenliyor." ifadelerini kullandı.

Sivil Savunma ekiplerinin Serakib ilçesinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Üç gün önce de Serakib'de pazar yerine yapılan hava saldırısında 11 sivil yaşamını yitirmiş, 13 sivil yaralanmıştı.

İdlib gerginliği azaltma bölgesi, son 1,5 aydır yoğun hava saldırılarına hedef oluyor.

Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib, 4-5 Mayıs 2017 tarihli Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya’nın saldırılarına maruz kalıyor.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 13:59
  1. Rus askeri
  2. Rus uçakları
  3. sivil katliam
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