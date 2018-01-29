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Rus uçakları pazar yerine saldırdı

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki bir patates pazarına düzenlenen hava saldırısında 11 sivil hayatını kaybetti.

29 Ocak 2018 Pazartesi 19:37
Rus uçakları pazar yerine saldırdı

Suriye'de İdlib'in Serakib ilçesinde bir patates pazarına düzenlenen hava saldırısında 11 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rus uçakları İdlib'de bir patates pazarına hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda 11 sivil öldü, 13 sivil yaralandı." dedi.

Yusuf, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini, yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Saldırıda, pazar yerindeki patates yüklü bazı araçlar da zarar gördü.

İdlib gerginliği azaltma bölgesi, son 1,5 aydan beri yoğun hava saldırılarına hedef oluyor.

Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017 tarihli Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 19:37
  1. Türkiye
  2. Serakib
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