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Rus uçakları İdlib'te katliam yaptı!

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki Eriha ilçesinde bir pazar yerine yapılan hava saldırısında 7 sivil yaşamını yitirdi, 18 sivil yaralandı.

30 Ocak 2018 Salı 13:38
Rus uçakları İdlib'te katliam yaptı!

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rus uçakları İdlib'de halk pazarına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 7 sivil öldü, 18 sivil yaralandı." dedi.

Son günlerde saldırıların yoğunlaştığını ifade eden Yusuf, "İdlib ilinde, Serakib, Maarreti Numan, Kefrenbil ve Eriha ilçeleri Han es Sübül el, Maare Şemşe, Kefer Şemşe, Zahebiyye köyleri çok yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Esed rejimi ve Rusya her gün 100 civarında uçak saldırısı yapıyor." şeklinde konuştu.

Arama kurtarma çalışmalarına devam edilirken yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Öğle saatlerinde Han Şeyhun beldesine düzenlenen hava saldırısında da 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Dün de İdlib'in Serakib ilçesinde bir patates pazarına yapılan hava saldırısında 11 sivil yaşamını yitirmiş, 13 sivil yaralanmıştı.

İdlib gerginliği azaltma bölgesi, son 1,5 aydır yoğun hava saldırılarına hedef oluyor.

Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib, 4-5 Mayıs 2017 tarihli Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya’nın saldırılarına maruz kalıyor.

 

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 13:38
  1. rus
  2. savaş uçakları
  • Vatansever Vatansever 56 dk önce
    Allah cc rusların belasını versin sonsuz kere
  • Hakkı çavdarHakkı çavdar58 dk önce
    Ey muhterem reisimiz RTE bu rus kâfirlerin kulağını nezaman çekeceksin sağ gösterip sol vuruyorlar müslümanın müslüman dan başka dostu hiç olmadıki k.kerimin dediği gibi onlar ancak birbirlerinin dostudurlarlar.
  • MuratMurat1 sa önce
    Rusya yapmamistir. Provakasyon bu.
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