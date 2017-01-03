Rus uçakları İdlib'de sivilleri vuruyor

Rusya ve Türkiye'nin ateşkes anlaşmasına vardığı Suriye'de Rus uçakları ihlal yapmaya devam ediyor.

Rus uçakları İdlib'de sivilleri vuruyor
Eklenme: 03 Ocak 2017, 15:20
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YENİAKİT.COM.TR - Rusya, Türkiye ile vardığı ateşkes anlaşmasını ihal etmeye devam ediyor. 

Günlerdir Muhaliflerin kontrolündeki İdlib'de keşif uçuşları yapan Rus uçakları an itibari ile Han Şehmus ilçesine hava saldırısı düzenliyor

Yerel aktivislerin Akit Haber'e bildirdiğine göre Saldırıda 1 kadın şehit olurken 2 çocukta yaralandı. 

Rusya'nın ateşkesi DAEŞ ve Şam'ın fetih cephesi dışında tuttarak bu bahane ile Katil esed rejimine hava saldırıları ile yardım etmeye devam etmesi Rusya'nın yeni bir oyunu olarak değerlendiriliyor. 

Defalarca tekrarlanan Ateşkes ihlalleri sonucu Kırgızistan'nın başkenti Astana'da yapılacak görüşmeler öncesi Muhalifler zirveye katılmayacağını açıklamıştı. 

kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

 
Etiketlerastanakırgızistanrusya saldırıateşkes ihlalsuriye'de ateşkes
HABER YORUMLARI
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Hasan

Ateskes gume gitti desenize oyunbozan ruslar bunlara guven olmaz.

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