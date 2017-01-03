Rus uçakları İdlib'de sivilleri vuruyor

YENİAKİT.COM.TR - Rusya, Türkiye ile vardığı ateşkes anlaşmasını ihal etmeye devam ediyor.

Günlerdir Muhaliflerin kontrolündeki İdlib'de keşif uçuşları yapan Rus uçakları an itibari ile Han Şehmus ilçesine hava saldırısı düzenliyor.

Yerel aktivislerin Akit Haber'e bildirdiğine göre Saldırıda 1 kadın şehit olurken 2 çocukta yaralandı.

Rusya'nın ateşkesi DAEŞ ve Şam'ın fetih cephesi dışında tuttarak bu bahane ile Katil esed rejimine hava saldırıları ile yardım etmeye devam etmesi Rusya'nın yeni bir oyunu olarak değerlendiriliyor.

Defalarca tekrarlanan Ateşkes ihlalleri sonucu Kırgızistan'nın başkenti Astana'da yapılacak görüşmeler öncesi Muhalifler zirveye katılmayacağını açıklamıştı.

kaynak: www.yeniakit.com.tr