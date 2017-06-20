Rus uçakları DERA'ya ölüm yağdırıyor
Rus savaş uçakları cumartesi günü 12.00'de uygulanan 48 saatlik ateşkesin sona ermesinin ardından Dera'daki hedeflere hava saldırısı düzenledi.20 Haziran 2017 Salı 16:04
Suriye rejimine yakın kaynaklı haber sitelerinin bildirdiğine göre, Rus savaş uçakları daha belirgin olarak Dera'nın El Balad ve Tarıq Al-Sad bölgelerinde hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.
"UZLAŞMA ÇABALARINI DESTEK"
Suriye Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, ateşkesin ‘uzlaşma çabalarını desteklemek amacıyla' ilan edildiği belirtilmişti.