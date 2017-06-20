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Rus uçakları DERA'ya ölüm yağdırıyor

Rus savaş uçakları cumartesi günü 12.00'de uygulanan 48 saatlik ateşkesin sona ermesinin ardından Dera'daki hedeflere hava saldırısı düzenledi.

20 Haziran 2017 Salı 16:04
Rus uçakları DERA'ya ölüm yağdırıyor

Suriye rejimine yakın kaynaklı haber sitelerinin bildirdiğine göre, Rus savaş uçakları daha belirgin olarak Dera'nın El Balad ve Tarıq Al-Sad bölgelerinde hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. 

"UZLAŞMA ÇABALARINI DESTEK"

Suriye Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, ateşkesin ‘uzlaşma çabalarını desteklemek amacıyla' ilan edildiği belirtilmişti.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 16:04
  1. DERA
  2. Rus savaş uçakları
  3. Tarıq Al-Sad
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