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Rus uçakları bir bir düşürülüyor

Rusya'nın Suriye'de aldığı en büyük darbenin ayrıntıları ortaya çıktı.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:00
Rus uçakları bir bir düşürülüyor

31 Aralık'ta gerçekleşen havan topu-roket saldırısı neticesinde, Lazkiye'deki Rus hava üssü Hmeymim'de yedi uçak imha edildi. Bilginin kaynağı, Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant.

Söz konusu haber, Kommersant tarafından adı belirtilmeyen askeri-diplomatik kaynaklara dayandırılarak bildirildi.

İfade edilene göre, muhalif güçlerin Hmeymim üssüne havan toplarıyla-roketlerle düzenlediği saldırıda dört Su-24 bombardıman uçağı, iki Su-35S savaş uçağı ve bir An-72 nakliye uçağı tahrip edildi. Bir mühimmat deposu da atışlarda isabet alarak patladı ve kullanılamaz hale geldi.

Kommersant, bunun sonucunda 10 Rus askerin yaralandığını öne sürdü.

HELİKOPTER DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

3 Ocak tarihinde Rusya Savunma Bakanlığı 31 Aralık'ta bir Mi-24 helikopterinin Hama'da seyir halindeyken düştüğünü bildirmişti. Helikopterin muhalif güçlerce hedef alınmadığı, teknik bir arıza nedeniyle düştüğü ve iki pilotun hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Olayın neden gerçekleşmesinin üzerinden 4 gün geçtikten sonra basına açıkladığına dair bir bilgi paylaşılmamıştı.

GRAD FÜZELİ SALDIRI

Rusya'nın Lazkiye'de yer alan Hmeymim Hava Üssü sık sık muhaliflerce hedef alınıyor. 28 Aralık tarihinde üssü hedef alan bir dizi Grad füzesinin hava savunma sistemlerince engellendiği ifade edilmişti. Rusya'nın Lazkiye'deki askeri üsleri zaman zaman muhaliflerin sızma saldırılarında hedef oluyor.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Rusya devlet başkanı Vladimir Putin Rusya'nın Suriye'deki varlığının önemli bir bölümünün çekileceğini bildirmişti. Ancak Rusya bu ifadeyi doğrulayacak ciddi bir hamlede bulunmamıştı. Rusya'nın Lazkiye ve Tarsus'ta önemli deniz ve hava üsleri bulunuyor. Bunun yanı sıra Suriye'nin dört bir yanında Rusya'nın askeri varlığı halen ciddi boyutlarda.

RUSYA YALANLADI

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kommersant gazetesinin, Hmeymim hava üssüne düzenlenen saldırıda 7 Rus uçağının tahrip olduğu yönündeki haberinin doğru olmadığını ileri sürdü. Fakat yetkililer, üsse düzenlenen havan topu saldırısı nedeniyle 2 askerin öldüğünü belirtti. 

mepanews 

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 14:00
  1. Rusya
  2. Rusya Savunma Bakanlığı
  3. Hmeymim Hava Üssü
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