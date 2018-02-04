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Rus uçağının düşürüldüğü saldırıyı o örgüt üstlendi

Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre dün Suriye'nin İdlib kentinde düşürülen Rus Su-25 tipi savaş uçağına yönelik saldırıyı Fetih El Şam'ın içerisinde yer alan Heyet Tahrir el Şam üstlendi.

04 Şubat 2018 Pazar 16:25
Rus uçağının düşürüldüğü saldırıyı o örgüt üstlendi

Rusya Savunma Bakanlığı, dün İdlib'de Fetih el Şam militanlarının ısı güdümlü taşınabilir hava savunma sistemleriyle Rus savaş uçağı Su-25'i vurduğunu, paraşütle atlayan pilotun teröristlerle girdiği çatışmada hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Fetih el Şam'ın etkin olduğu bölgeye operasyon düzenleyen Rus birliklerin en az 30 Fetih el Şam militanını öldürdüğü iddia edilmişti.

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 16:25
  1. Fetih el Şam
  2. rus uçağı

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