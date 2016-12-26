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Rus uçağının düştüğü tarih kafaları karıştırdı

Rusya'da 92 kişiyi taşıyan Rus uçağının Karadeniz'e düşmesi sonrası ilginç bir detay ortaya çıktı. Uçağın düştüğü gün 1991'de SSCB'nin dağıldığı güne denk geliyor.

Rus uçağının düştüğü tarih kafaları karıştırdı
Eklenme: 26 Aralık 2016, 00:17
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Rusya'nın SOÇİ kentinden kalkan bir Rus uçağının, kalkıştan hemen sonra radardan kaybolduğu bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 84'ü yolcu 8'i mürettebat 92 kişiyi taşıyan TU-154 tipi uçağın düştüğü duyuruldu. Bakanlık, kazada kurtulan kimsenin olmadığını açıkladı.

YETKİLİLER SALDIRI İDDİASINI YALANLADI

Olayın bir terör saldırısı olma ihtimali üzerinde duruluyordu ki Rus yetkililer "teknik arıza ihtimali üzerinde duruyoruz" diyerek o ihtimalin akıllara dahi getirilmemesini istedi.

TARİHE DETAYINA DİKKAT

Gelelim uçağın düştüğü tarihe... Üstünkörü bakıldığında herkes için sıradan bir gün gibi gözüken 25 Aralık, hafızalarını biraz zorlayanlar için sıradan bir gün olmaktan çıkıyor.

Çünkü bu tarih bundan tam 25 yıl önce bağlı cumhuriyetlerin bağımsızlığını kazanmalarıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılıp, tarihin tozlu sayfalarına dağıldığı güne denk geliyor.

 
EtiketlerSovyet Sosyalist Cumhuriyetler BirliğiSOÇİ
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