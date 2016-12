Rus uçağı nasıl düştü? Dikkat çeken ABD gemisi

İşte o yazı:

ANKARA'da Rusya Büyükelçisi KARLOV öldürüldü. EŞ zamanlı olarak ünlü diplomat Polshikov, Moskova'da evinde ölü bulundu! NATO'da çok önemli bir general olan Yves Chandelon, ulaşmaması gereken SIR'lara el sürdüğü için canından oldu.

Karlov'a kurşun yağarken birkaç saat sonra BERLİN kan gölüne döndü... Diğer gelişmeleri saymıyorum bile...

Ama en önemlisi KIZILORDU KOROSU'nu taşıyan Rus uçağının Karadeniz'dedüşmesiydi!

Dikkat ettiyseniz Rusya "kaza" açıklamasını tercih etti!

Çünkü DÜŞÜRÜLDÜ demek maliyetli bir işti! Mecburen "Kaza" diyerek yola devam edeceklerdi... 84'ü yolcu, 8'i mürettebat 92 kişiyi taşıyan TU-154 tipi uçak yakıt ikmali yaptıktan sonra havalandı. Ancak 2 dakika sonra denize çakıldı. Bu zaman dilimi içinde pilotlarla kule arasında hiç temas kurulamadı... Sorular da burada gelmeye başladı!

Uçak düştükten sonra açıklanmasa da havalimanı çevresinde üniformaya benzer bir kıyafeti olan şüpheli biri yakalandı.

Sorguya alındı. Rusça'yı çok iyi konuşsa da Rus değildi. Moskova'ya götürüldü. Kimlerle nasıl bir ilişkinin içindeydi bilmiyoruz. Ama UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ zaman dilimi, NATO operasyonlarının tavan yaptığı bir dönemdi.

Haliyle basit bir KAZA diye bakamıyorduk olaya!

Biraz geriye gidelim...

Daha iyi anlamak için!

2010-11 yılarında NATO, Türkiye'nin güneyinde SURİYE sınırına çok yakın bir NATO üssünde CIA ile birlikte özel oluşturulan ekipleri bir araya getirdi.

Türkiye'nin bir parçası olan hava üssü, elinden geleni yapmakta geri durmadı.

Bu çok özel bir çalışmaydı. NATO, CIA ile bölgedeki hareketlenmelerin yönünü değiştirecek çalışmalara imza atma kararı aldı. CIA ve NATO, özel seçilen kişilere askeri eğitim verdi.

Ele alınan her isim iyi bir savaşçı olarak yetiştirildi. Ancak CIA ya da NATO'nun bunu ESAD'a karşı yaptığı düşünülüyordu. Gerçek ise bambaşkaydı!

SINIRLARI DEĞİŞİTİRMEK İÇİN

TERÖR ÖRGÜTLERİNE MALZEME

HAZIRLANIYORDU! 8-9 ay sonra bu NATO üssünde yetiştirilenler, sahaya sürüldü! Bu mezuniyetten sonra terör tavan yaptı. DAEŞ ortaya çıktı! Model tamamlanmıştı.

Eğitim bitmişti!

Artık sahaya sürülme zamanı gelmişti!

NATO üssü bu işin merkezindeydi. İsimler özenle seçiliyordu. Daha sonra hepsi Suriye'ye uçuruldu! Görev sahaları orasıydı!

EL KAİDE artık eski cazibesinde değildi.

Yeni bir ürüne ihtiyaç duyuluyordu! Bu da DEAŞ oluverdi... Yeni bir örgüt kısa süre içinde 2 milyar dolarlık destek buldu! Olacak iş değildi ama oluyordu! Yeni oyuncu belliydi!

Aslında sahadaki bütün oyuncular, aynı aklın ürünüydü! ÇATIŞMANIN İÇİNDEN YENİ DÜZEN ÇIKARILACAKTI!

Hesap buydu!

Kısa sürede DEAŞ, gücüne güç kattı.

Silah, bomba, mühimmat ve Range Rover konusunda hiç sıkıntı yaşamadı! Her türlü araç gereçleri vardı. Para sıkıntısı ise hiç yoktu! Her türlü teknolojik iletişim ve silah ellerinin altındaydı... Ve aralıksız katılım alıyordu! Operasyonda kafa kesme sahneleri ve bu görüntüleri yayma araçları bile düşünülmüştü. Eksik bir taraf bırakılmıyordu! Amaç, bölgedeki karışıklıktan yeni sistem çıkarmaktı. Rusya'nın ARAP BAHARI'ndan sonra kalan gücünü de bölgeden kesip atmaktı. Çünkü yeni oyunda KÜRESEL SERMAYE ABD'nin karşısına ÇİN'i koymak istiyordu.

Güçlenen bir Rusya belli ki hesaba dahil değildi. Küçültülmek, etkisi azaltılmak isteniyordu. Bunun da yolu ORTADOĞU'dan silinmesinden geçiyordu.

Dalga dalga gelen saldırılarla Rusya bölgedeki gücünü kaybetti. Güçsüz ve sorunlarla boğuşan bir Rusya'nın ŞANGHAY İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ'ne de destek vermesi mümkün olmazdı. Hesap buydu. Bu nedenle hem TÜRK Cumhuriyetleri'nden hem de Ortadoğu'dan sökülüp atılmalıydı! Sorunlarla gücünü de vaktini de harcamalıydı. Plan böyle kuruldu. Ancak Arap Baharı'nda sökülüp atılan Ruslar, gelip Suriye'de demir attı. Güçlendikçe güçlendi.

Suriye'yi korumazlarsa, İran'dan sonra bölünme sırasının kendilerine geldiğini gördüler. Tutundular. Tüm güçleriyle savaştılar. Karşılarındakinin kim olduğunu biliyorlardı. KÜRESEL SERMAYE ile savaşıyorlardı! NATO içinde güçleri çok fazla olan SERMAYEile... Sınırımızda uçakları düşürüldüğünde operasyonun arkasında yine aynı gücü gördüler... Birileri, Kremlin'in Suriye'den atılmasına kadar gidecek olan mücadelenin fitilini ateşlemek istiyordu.

Bütün örgütleri kuran NATO zaten bütün tabelalarıyla oradaydı. Türkiye'yi de uçak düşürerek ateş topunun içine çekiyorlardı.

Allahtan bu tutmadı!

Kurulan oyunlar tutmayınca, Türkiye içinde ve dışında eylemler geldi. Uçak da düştü, suikast da yaşandı! Özellikle uçak olayı Rusya'nın HALEP'te kontrolü ele geçirmesinden sonra oldu!

Karadeniz'e çakılan uçak, bakımdan yeni çıkmıştı! Eylül ayında elektronik sistemler, iticiler, hidrolikler tamamen gözden geçirilmiş ve aksamlar yenilenmişti. Uçağın düşmesi için hiçbir teknik gerekçe yoktu! Ama taşıdıkları önemliydi! KIZILORDU KOROSU'nu taşıyordu.

Rusya'nın simgesini yani!

NOEL konseri için Suriye'ye gidiyorlardı.

Karadeniz'de düşüyordu!

Hepsi yan yana getirildiğinde kocaman ve anlamlı bir kompozisyon ortaya çıkıyordu!

Düşen uçak üç motorluydu! Ne oluyorsa kalkıştan çok kısa süre sonra üç motor aynı anda duruyordu! Tupolev bir anda sessizliğe gömülmüştü. Uçaktan motor sesi gelmemişti. Zaten görgü tanıkları da sadece suya düşme sesi duyduklarını söyledi. Uçak enkazı 50-70 metrede kalırken, parçaları çok uzaklara dağıldı. Uçakların pek çoğu kalkışta ya da inişte düşer! TIRMANIRKEN çok düşüş yaşanmıştır. TAMAM! Uçak yeni kalkmış KULE de izliyordu. Görgü tanıkları da vardı. Uçak düşerken pilottan tek bir mesaj bile gelmiyordu! Kule hiçbir şey duymuyordu! Sanki Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki gizemli kazalardan biri yaşanıyordu.

Düşen ve enkazı bulunamayan MALEZYA uçağından bile daha karışık bir olayla karşı karşıyaydık... Bunlar, benim değil uzmanların fikri!

Ruslar'ın gurur duydukları elektronik engelleme silahları vardı! Bunlar kendi alanındaki en iyi ve en becerikli silahlardı...

Bir Rus uçağı, kısa bir süre önce Karadeniz'deki Amerikan kruvazörünün üzerinden geçti. Geminin bütün elektronik sistemi felç oldu. Gemi zorla İstanbul'a dönebildi! Gemi, uydu bağlantılarından silah sistemlerine kadar hiçbir şeyi kullanamadı...

Savaş frekansı vardı artık!

Kızılordu Korosu'nu taşıyan uçak, SOÇİ'den kalktığı an bölgede RADYOELEKTRONİK silah taşıyan bir AMERİKALI grup vardı! Oradaydılar!

Bir de radyo-elektronik mücadele alanında dünyanın en iyisi olan "Dupuy-De- Locircme" ve "Le Chevalier Paul" gibi iki Fransız savaş gemisi de aynı bölgede bulunuyordu. Tesadüfen tabii!

Yakalanan kişi bunlara haber verdi mi?

BİLMİYORUZ!

Bakımı yapılmış olan ve kulenin düşüşü canlı izlediği uçaktan tek bir kelime bile gelememesinin bir anlamı olmalıydı! Uçak düşer! Ama kule bir şeyler duyar! Elinden bir şey gelmese de bir şeyler duyar! Ama ortada bir tek söz yok. FELÇ EDİLEN BİR UÇAKLA KARŞI KARŞIYAYIZ!

Aşağıdan mekanizması kilitlendi ve devre dışı bırakıldı. Suya çakılırken elektronik sistem olmadığı için iletişime geçemedi. Dili kesilmişti. Kule izliyor ancak tek bir ses bile duyamıyordu. Aşağıdan müdahale edilmişti çünkü!

HALEP'te söz sahibi olan Rusya, bölgedeki planları bozdu. Kendisi için hazırlanan sona itiraz etti. Cezası verilmeliydi! Karlov suikastı, Polshikov'un öldürülmesi ve uçağın düşürülmesi mesajdı.

Putin bunu gördü. "KAZA" diyerek geçiştirdi. Yakında onlar da bir cevap verecektir... Dünyayı yönetmeye soyunan KÜRESEL SERMAYE şimdi kanlı bir oyun peşinde... Yves Chandelon öldürüldü yerine adam bulunamıyor. Onun görevine kimse gelmiyor! Kimse kabul etmiyor!

Savaş giderek yayılıyor!

KIZILORDU KOROSU Suriye'ye giderek hem NOEL'i hem ülkenin kurtarılışını kutlayacaktı. Bunun için konser verecekti. Biri buna engel oldu.

Parça parça değil de bütün bakalım...

NATO ve arkasındaki güç yaptıkları planın bozulmasından dolayı saldırıyor.

Burada bitmeyecek. Yine gelecekler...

ABD'nin içindeki bir güç DENGEYE Rusya'yı koymak istemiyor. Bir başka güç ise kesinlikle "Rusya olmadan olmaz!" diye bastırıyor. İçlerindeki kavgayı her yerde görüyoruz. OLAY BU! NATO da CIA da işin figüranı! Rusya'yı istemeyenler ÇİN ile devam edip sonunda ABD'yi de bitirecekler... Bunu görenler oyuna itiraz ediyor. Trump "PUTİN İLE İŞBİRLİĞİ"dedikçe Putin'e saldırı artıyor!

Aynı şekilde BARONLARA karşı çıkan Türkiye de hedef oluyor!

ŞİMDİ NATO'nun KURDUĞU SİSTEMDE rol alanlar BAŞKA OPERASYONLARA

SOYUNACAKLARDIR. Kaybettikçe saldıracaklardır... Bölgede kaybedenler kişilere yönelir! Bunu deneyeceklerdir!

Kavga sürecek...

Dün başlamadı yarın bitmez!