Rus turistte rekor beklentisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, "Rusya'dan gelecek ziyaretçi sayılarımızın 2018'de bütün tarihleri yenileyeceğine, bütün rekorların üzerine çıkacağına inanıyorum. Bunun hazırlığını da yaptık" dedi.

Arısoy, yaptığı açıklamada, geçen yıl Rusya ile turizm ilişkileri bakımından bu yıl sektörün ve bütün tarafların beklentisinin çok üzerine çıkıldığını söyledi.Yaklaşık 10 aylık süreçteki rakamların 2015'teki turist sayısını aştığını aktaran Arısoy, "Kesin olmayan verilere göre 4 milyon 600 bin civarında Rus turist ülkemizi ziyaret etmiş görünüyor." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Türkiye arasında turizmin gelişmesine yönelik organizasyonlar düzenlediklerini vurgulayan Arısoy, Rus tarafının da yüksek iş birliğinden memnun olduğunu belirtti.

"Rusya'dan gelecek ziyaretçi sayılarımızın 2018'de bütün tarihleri yenileyeceğine, bütün rekorların üzerine çıkacağına inanıyorum. Bunun hazırlığını da yaptık Rusya da böyle olacağını öngörüyor." diyen Arısoy, Karadeniz Bölgesi'nde kruvaziyer turizme yönelik çalışma yapacaklarını, iki ülkenin dış politikası kuralları çerçevesinde bunun gerçekleştirileceğini ifade etti.