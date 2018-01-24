Rus turistlerden Türkiye'de rekor düzeyde erken tatil rezervasyonu

ATOR'dan yapılan açıklamada, "Sektördeki katılımcılara göre, Ocak 2018'de Türkiye'deki tatil beldelerine yönelik erken rezervasyon oranı geçen yılkini geçti" ifadeleri kullanıldı. NTK Intourist şirketi, Antalya'ya rezervasyonların 4, Marmaris'e rezervasyonların 7 kat arttığını bildirdi. Biblio-Globus şirketi de erken rezervasyonlarda yüzde 25 artış olduğunu duyurdu.