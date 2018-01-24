Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rus turistlerden Türkiye'de rekor düzeyde erken tatil rezervasyonu

Rusya Tur Operatörleri Birliği'ne göre, Rus turistlerin bu yıl geçen yıla kıyasla Türkiye tatilleri için erken rezervasyonlara yönelik ilgisi arttı. Bazı tur şirketleri, erken rezervasyon taleplerinin 4 kat arttığını bildirdi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 14:55
Rus turistlerden Türkiye'de rekor düzeyde erken tatil rezervasyonu

ATOR'dan yapılan açıklamada, "Sektördeki katılımcılara göre, Ocak 2018'de Türkiye'deki tatil beldelerine yönelik erken rezervasyon oranı geçen yılkini geçti" ifadeleri kullanıldı. NTK Intourist şirketi, Antalya'ya rezervasyonların 4, Marmaris'e rezervasyonların 7 kat arttığını bildirdi. Biblio-Globus şirketi de erken rezervasyonlarda yüzde 25 artış olduğunu duyurdu.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 14:55
  1. rus turist
  2. antalya
  3. marmaris
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrin şehidinin adı okulda yaşatılacak
    1. Afrin şehidinin adı okulda yaşatılacak
    2. Japonya'da deprem!
    3. Türk askerleri YPG mevzilerini ele..
    4. O ülkenin liderinden skandal çıkış!..
    5. Bu sefer Kıbrıs'ta ortaya çıktılar!
    6. Afrin'deki sivil görünümlü kadın..
    7. Mezarlar tek tek taşınıyor!
    8. Enis Berberoğlu davaya SEGBİS ile..
    9. Rus turistlerden Türkiye'de rekor..
    10. Konyaspor’dan Fikret Orman’a destek
    11. UEFA Uluslar Ligi kura çekimi
    12. Mustafa Destici: Afrin'den sonra orası..
    13. Süper Lig'de 20, 21 ve 22. hafta..
    14. Banka göndermeyi unuttu, vatandaş..
    15. Türkiye'den Yunanistan'a uyarı!..
    16. Mehmetçik'ten korkan PKK'nın yeni..
    17. Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'dan..
    18. Mustafa Destici'den Zeytin Dalı için..
    19. Mehmetçik'e 8 kurban!
    20. Polis köpeğini ısıran adam tutuklandı
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.01.2018
    Kahraman pilot dünyanın gündemine oturdu
    Kahraman pilot dünyanın gündemine oturdu
    ABD'den flaş 'PYD' açıklaması: Afrin'e ilerlerse desteğimizi çekeriz
    ABD'den flaş 'PYD' açıklaması: Afrin'e ilerlerse desteğimizi çekeriz