Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...

Kafkassam internet sitesinin haberine göre; NTV canlı yayın programında konuşan Belova şu ifadeleri kullandı:

ARTIK BEN DE ERDOĞAN'A İNANIYORUM

"Daha önceki programlarımızda biz Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik operasyon yapıp yapmayacağını tartışmıştık. Amerikalı gazeteciler dahil kimse Erdoğan'ın Afrin operasyonunu başlatacağını inanmıyordu. Ama Afrin operasyonun ardından ben de Erdoğan'a inanmaya başladım." dedi.