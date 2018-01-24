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Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...

Rus ulusal NTV televizyon kanalı canlı yayın program sunucusu Olga Belova, Afrin operasyonunun ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a inanmaya başladığını vurguladı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 23:06
Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...

Kafkassam internet sitesinin haberine göre; NTV canlı yayın programında konuşan Belova şu ifadeleri kullandı:

ARTIK BEN DE ERDOĞAN'A İNANIYORUM

"Daha önceki programlarımızda biz Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik operasyon yapıp yapmayacağını tartışmıştık. Amerikalı gazeteciler dahil kimse Erdoğan'ın Afrin operasyonunu başlatacağını inanmıyordu. Ama Afrin operasyonun ardından ben de Erdoğan'a inanmaya başladım." dedi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 23:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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