Rus subaylar PKK mezarlığında!
Suriye'de DEAŞ'la savaşıyoruz bahanesi ile işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'ye ABD ile birlikte Rusya'nın desteğide artıyor.03 Temmuz 2017 Pazartesi 19:47
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK/YPG'nin DEAŞ bahanesi ile Suriye'nin kuzeyini işgali sürerken Halep'in PKK işgalinde bulunan Eşrefiye mahalesindeki mezarlığını Rus subaylar ziyaret etti.
Astana sürecinde ''Federal Suriye'' projesi ile terör örgütüne açık destek veren Rusya'nın mezarlık hamlesi yaklaşan AFRİN operasyonu öncesi kafalarda soru işareti bıraktı.
İşte Rus subayların PKK mezarlığındaki o anları;
Kaynak: www.yeniakit.com.tr